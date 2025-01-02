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Iona by Virtuals 价格 (IONA)

USD

Iona by Virtuals (IONA) 实时价格图表

$0.00678878
$0.00678878$0.00678878
+11.80%(1D)

今天 Iona by Virtuals (IONA) 的价格

今天 Iona by Virtuals (IONA) 的实时价格为 0.00678878 USD。目前其市值为 $ 6.79M USD。IONA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Iona by Virtuals 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 289.08K USD
- Iona by Virtuals 当天价格变化为 +11.82%
- 其循环供应量为 999.79M USD

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Iona by Virtuals (IONA) 价格表现 USD

今天内，Iona by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00071742
在过去30天内，Iona by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0168074232
在过去60天内，Iona by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Iona by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00071742+11.82%
30天$ +0.0168074232+247.58%
60天$ 0--
90天$ 0--

Iona by Virtuals (IONA) 价格分析

Iona by Virtuals 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00585649
$ 0.00585649$ 0.00585649

$ 0.00798426
$ 0.00798426$ 0.00798426

$ 0.00798426
$ 0.00798426$ 0.00798426

-7.95%

+11.82%

+17.13%

Iona by Virtuals (IONA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 6.79M
$ 6.79M$ 6.79M

$ 289.08K
$ 289.08K$ 289.08K

999.79M
999.79M 999.79M

什么是Iona by Virtuals (IONA)

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Iona by Virtuals (IONA) 资源

官网

大家还在问：关于 Iona by Virtuals (IONA) 的其他问题

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IONA 兑换为当地货币

1 IONA 兑换 AUD
A$0.010862048
1 IONA 兑换 GBP
0.005431024
1 IONA 兑换 EUR
0.0065172288
1 IONA 兑换 USD
$0.00678878
1 IONA 兑换 MYR
RM0.0303458466
1 IONA 兑换 TRY
0.2397118218
1 IONA 兑换 JPY
¥1.067535655
1 IONA 兑换 RUB
0.75694897
1 IONA 兑换 INR
0.5820699972
1 IONA 兑换 IDR
Rp109.4964362834
1 IONA 兑换 PHP
0.3932061376
1 IONA 兑换 EGP
￡E.0.3445984728
1 IONA 兑换 BRL
R$0.043108753
1 IONA 兑换 CAD
C$0.0097758432
1 IONA 兑换 BDT
0.81125921
1 IONA 兑换 NGN
10.5088956644
1 IONA 兑换 UAH
0.2855360868
1 IONA 兑换 VES
Bs0.34622778
1 IONA 兑换 PKR
Rs1.891014669
1 IONA 兑换 KZT
3.5636342854
1 IONA 兑换 THB
฿0.2327872662
1 IONA 兑换 TWD
NT$0.2232829742
1 IONA 兑换 CHF
Fr0.006109902
1 IONA 兑换 HKD
HK$0.0527488206
1 IONA 兑换 MAD
.د.م0.068566678