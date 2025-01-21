ioBUSD 图标

ioBUSD 价格 (IOBUSD)

USD

ioBUSD (IOBUSD) 实时价格图表

$0.994386
$0.994386$0.994386
+1.30%(1D)

今天 ioBUSD (IOBUSD) 的价格

今天 ioBUSD (IOBUSD) 的实时价格为 0.994386 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。IOBUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
ioBUSD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 359.00 USD
- ioBUSD 当天价格变化为 +1.37%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 IOBUSD兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 IOBUSD 价格信息的首选平台。

ioBUSD (IOBUSD) 价格表现 USD

今天内，ioBUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01339665
在过去30天内，ioBUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0233463933
在过去60天内，ioBUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0164969631
在过去90天内，ioBUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0031361513349539

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.01339665+1.37%
30天$ -0.0233463933-2.34%
60天$ -0.0164969631-1.65%
90天$ +0.0031361513349539+0.32%

ioBUSD (IOBUSD) 价格分析

ioBUSD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.950901
$ 0.950901$ 0.950901

$ 1.042
$ 1.042$ 1.042

$ 1.39
$ 1.39$ 1.39

+0.61%

+1.37%

-1.74%

ioBUSD (IOBUSD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 359.00
$ 359.00$ 359.00

0.00
0.00 0.00

什么是ioBUSD (IOBUSD)

ioBUSD is a wrapped token that can be bridged to IoTeX from any networks via iotube.Binance USD (BUSD) is a stable coin pegged to USD that has received approval from the New York State Department of Financial Services (NYDFS). BUSD will be available for direct purchase and redemption at a rate of 1 BUSD = 1 USD.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

ioBUSD (IOBUSD) 资源

官网

大家还在问：关于 ioBUSD (IOBUSD) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

IOBUSD 兑换为当地货币

1 IOBUSD 兑换 AUD
A$1.5910176
1 IOBUSD 兑换 GBP
0.80545266
1 IOBUSD 兑换 EUR
0.95461056
1 IOBUSD 兑换 USD
$0.994386
1 IOBUSD 兑换 MYR
RM4.44490542
1 IOBUSD 兑换 TRY
35.41008546
1 IOBUSD 兑换 JPY
¥154.68668616
1 IOBUSD 兑换 RUB
100.42304214
1 IOBUSD 兑换 INR
86.014389
1 IOBUSD 兑换 IDR
Rp16,301.40722784
1 IOBUSD 兑换 PHP
58.10197398
1 IOBUSD 兑换 EGP
￡E.50.03750352
1 IOBUSD 兑换 BRL
R$5.99614758
1 IOBUSD 兑换 CAD
C$1.43191584
1 IOBUSD 兑换 BDT
121.24548498
1 IOBUSD 兑换 NGN
1,544.07263694
1 IOBUSD 兑换 UAH
41.99292078
1 IOBUSD 兑换 VES
Bs53.696844
1 IOBUSD 兑换 PKR
Rs277.29447996
1 IOBUSD 兑换 KZT
527.521773
1 IOBUSD 兑换 THB
฿33.84889944
1 IOBUSD 兑换 TWD
NT$32.54625378
1 IOBUSD 兑换 CHF
Fr0.8949474
1 IOBUSD 兑换 HKD
HK$7.73632308
1 IOBUSD 兑换 MAD
.د.م9.96374772