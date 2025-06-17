Invinos 价格 (VINOS)
今天 Invinos (VINOS) 的实时价格为 0.00802178 USD。目前其市值为 $ 803.29K USD。VINOS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Invinos 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Invinos 当天价格变化为 -24.29%
- 其循环供应量为 100.00M USD
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今天内，Invinos 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00257375503088063。
在过去30天内，Invinos 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Invinos 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Invinos 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00257375503088063
|-24.29%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Invinos 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.60%
-24.29%
--
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 VINOS 兑换 VND
₫211.0931407
|1 VINOS 兑换 AUD
A$0.0121931056
|1 VINOS 兑换 GBP
￡0.0058558994
|1 VINOS 兑换 EUR
€0.0068987308
|1 VINOS 兑换 USD
$0.00802178
|1 VINOS 兑换 MYR
RM0.0340123472
|1 VINOS 兑换 TRY
₺0.3158976964
|1 VINOS 兑换 JPY
¥1.1598691702
|1 VINOS 兑换 RUB
₽0.628907552
|1 VINOS 兑换 INR
₹0.691878525
|1 VINOS 兑换 IDR
Rp131.5045691232
|1 VINOS 兑换 KRW
₩10.943713365
|1 VINOS 兑换 PHP
₱0.4551557972
|1 VINOS 兑换 EGP
￡E.0.4019713958
|1 VINOS 兑换 BRL
R$0.0440395722
|1 VINOS 兑换 CAD
C$0.010829403
|1 VINOS 兑换 BDT
৳0.9805823872
|1 VINOS 兑换 NGN
₦12.3983829502
|1 VINOS 兑换 UAH
₴0.3331445234
|1 VINOS 兑换 VES
Bs0.81822156
|1 VINOS 兑换 PKR
Rs2.271768096
|1 VINOS 兑换 KZT
₸4.111563339
|1 VINOS 兑换 THB
฿0.2607880678
|1 VINOS 兑换 TWD
NT$0.2364820744
|1 VINOS 兑换 AED
د.إ0.0294399326
|1 VINOS 兑换 CHF
Fr0.0064976418
|1 VINOS 兑换 HKD
HK$0.0628907552
|1 VINOS 兑换 MAD
.د.م0.072998198
|1 VINOS 兑换 MXN
$0.1518522954