Investor Brand Network Ai 今日价格

Investor Brand Network Ai (IBNAI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.16%。当前 IBNAI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 IBNAI。

Investor Brand Network Ai 目前市值在 $ 642,733 排名第 #-，流通供应量为 1.00B IBNAI。过去 24 小时内，IBNAI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，IBNAI 在过去一小时内波动了 -0.17%，过去7 天内波动了 +5.16%。过去一天，总交易量达到 $ 1.32K。

Investor Brand Network Ai（IBNAI）市场信息

市值 $ 642.73K$ 642.73K $ 642.73K 成交量（24H） $ 1.32K$ 1.32K $ 1.32K 完全稀释市值 $ 642.73K$ 642.73K $ 642.73K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Investor Brand Network Ai 的当前市值为 $ 642.73K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.32K。IBNAI 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 642.73K。