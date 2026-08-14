Invest Zone 今日价格

Invest Zone (IVFUN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.36%。当前 IVFUN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 IVFUN。

Invest Zone 目前市值在 $ 143,351 排名第 #-，流通供应量为 1.00B IVFUN。过去 24 小时内，IVFUN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0425846，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，IVFUN 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +3.86%。过去一天，总交易量达到 $ 50.40。

Invest Zone（IVFUN）市场信息

市值 $ 143.35K$ 143.35K $ 143.35K 成交量（24H） $ 50.40$ 50.40 $ 50.40 完全稀释市值 $ 143.35K$ 143.35K $ 143.35K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Invest Zone 的当前市值为 $ 143.35K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 50.40。IVFUN 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 143.35K。