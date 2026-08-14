Invesco Short Duration US Government Securities Fund 今日价格

Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) 今日实时价格为 $ 11.18，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 USTB 兑 USD 的汇率为 $ 11.18 每 USTB。

Invesco Short Duration US Government Securities Fund 目前市值在 $ 953,989,569 排名第 #-，流通供应量为 85.36M USTB。过去 24 小时内，USTB 的交易价格在 $ 11.18（低点）和 $ 11.18（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 11.18，而历史最低价为 $ 10.29。

短期表现方面，USTB 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 +0.07%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Invesco Short Duration US Government Securities Fund（USTB）市场信息

市值 $ 953.99M$ 953.99M $ 953.99M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 953.99M$ 953.99M $ 953.99M 流通量 85.36M 85.36M 85.36M 总供应量 85,355,484.343677 85,355,484.343677 85,355,484.343677

Invesco Short Duration US Government Securities Fund 的当前市值为 $ 953.99M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。USTB 的流通量为 85.36M，总供应量是 85355484.343677，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 953.99M。