Inverse USD 今日价格

Inverse USD (INVUSD) 今日实时价格为 $ 0.988676，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 INVUSD 兑 USD 的汇率为 $ 0.988676 每 INVUSD。

Inverse USD 目前市值在 $ 99,700 排名第 #-，流通供应量为 100.35K INVUSD。过去 24 小时内，INVUSD 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.998941，而历史最低价为 $ 0.704859。

短期表现方面，INVUSD 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.55%。过去一天，总交易量达到 $ 129.95。

Inverse USD（INVUSD）市场信息

市值 $ 99.70K$ 99.70K $ 99.70K 成交量（24H） $ 129.95$ 129.95 $ 129.95 完全稀释市值 $ 99.70K$ 99.70K $ 99.70K 流通量 100.35K 100.35K 100.35K 总供应量 100,345.8293996137 100,345.8293996137 100,345.8293996137

Inverse USD 的当前市值为 $ 99.70K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 129.95。INVUSD 的流通量为 100.35K，总供应量是 100345.8293996137，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 99.70K。