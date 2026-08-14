Inverse Finance 今日价格

Inverse Finance (INV) 今日实时价格为 $ 8.61，过去 24 小时内变化了 1.27%。当前 INV 兑 USD 的汇率为 $ 8.61 每 INV。

Inverse Finance 目前市值在 $ 6,115,321 排名第 #-，流通供应量为 710.03K INV。过去 24 小时内，INV 的交易价格在 $ 8.44（低点）和 $ 9.1（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2,075.09，而历史最低价为 $ 8.29。

短期表现方面，INV 在过去一小时内波动了 +0.16%，过去7 天内波动了 -6.45%。过去一天，总交易量达到 $ 18.24K。

Inverse Finance（INV）市场信息

市值 $ 6.12M$ 6.12M $ 6.12M 成交量（24H） $ 18.24K$ 18.24K $ 18.24K 完全稀释市值 $ 6.26M$ 6.26M $ 6.26M 流通量 710.03K 710.03K 710.03K 总供应量 727,000.0 727,000.0 727,000.0

Inverse Finance 的当前市值为 $ 6.12M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 18.24K。INV 的流通量为 710.03K，总供应量是 727000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.26M。