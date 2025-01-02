Intrepid Token 价格 (INT)
今天 Intrepid Token (INT) 的实时价格为 7.16 USD。目前其市值为 $ 1.03M USD。INT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Intrepid Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 182.00 USD
- Intrepid Token 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 143.66K USD
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今天内，Intrepid Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Intrepid Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1002077800。
在过去60天内，Intrepid Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.9599124960。
在过去90天内，Intrepid Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ +0.1002077800
|+1.40%
|60天
|$ +2.9599124960
|+41.34%
|90天
|$ 0
|--
Intrepid Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
+3.44%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
INT is the token of Intrepidgains community DAO. The current utility will allow holders to access a proprietary application. The app operates by employing mathematical correlations, utilizing formulas such as Bayes' theorem, to analyze the relationship between a project's performance and its fundamental attributes. We collect data on a project at a specific point in time, examining how various attributes relate to its performance. The app assigns scores to projects: higher scores indicate a positive correlation with attributes historically associated with higher return on investment (ROI), while lower scores suggest a link with attributes typically leading to poor performance.
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|1 INT 兑换 AUD
A$11.456
|1 INT 兑换 GBP
￡5.728
|1 INT 兑换 EUR
€6.8736
|1 INT 兑换 USD
$7.16
|1 INT 兑换 MYR
RM32.0052
|1 INT 兑换 TRY
₺252.8196
|1 INT 兑换 JPY
¥1,125.91
|1 INT 兑换 RUB
₽798.34
|1 INT 兑换 INR
₹613.8984
|1 INT 兑换 IDR
Rp115,483.8548
|1 INT 兑换 PHP
₱414.7072
|1 INT 兑换 EGP
￡E.363.4416
|1 INT 兑换 BRL
R$45.466
|1 INT 兑换 CAD
C$10.3104
|1 INT 兑换 BDT
৳855.62
|1 INT 兑换 NGN
₦11,083.5368
|1 INT 兑换 UAH
₴301.1496
|1 INT 兑换 VES
Bs365.16
|1 INT 兑换 PKR
Rs1,994.418
|1 INT 兑换 KZT
₸3,758.4988
|1 INT 兑换 THB
฿245.5164
|1 INT 兑换 TWD
NT$235.4924
|1 INT 兑换 CHF
Fr6.444
|1 INT 兑换 HKD
HK$55.6332
|1 INT 兑换 MAD
.د.م72.316