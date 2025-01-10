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Internxt 价格 (INXT)

USD

Internxt (INXT) 实时价格图表

$0.08427
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0.00%(1D)

今天 Internxt (INXT) 的价格

今天 Internxt (INXT) 的实时价格为 0.08427 USD。目前其市值为 $ 94.32K USD。INXT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Internxt 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 13.87 USD
- Internxt 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 1.12M USD

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Internxt (INXT) 价格表现 USD

今天内，Internxt 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Internxt 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0131048782
在过去60天内，Internxt 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0265061678
在过去90天内，Internxt 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.05374737229916808

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0131048782-15.55%
60天$ -0.0265061678-31.45%
90天$ -0.05374737229916808-38.94%

Internxt (INXT) 价格分析

Internxt 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
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$ 47.25
$ 47.25$ 47.25

--

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-4.66%

Internxt (INXT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 94.32K
$ 94.32K$ 94.32K

$ 13.87
$ 13.87$ 13.87

1.12M
1.12M 1.12M

什么是Internxt (INXT)

Internxt is a Peer-To-Peer cloud computing network that allows users from all over the globe to cooperate in the creation of a distributed internet. Users can sell the resources of their machines to those looking to host their data in a more private, secure and efficient network. Make the transition to the most intuitive and complete distributed cloud platform.

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Internxt (INXT) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Internxt (INXT) 的其他问题

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INXT 兑换为当地货币

1 INXT 兑换 AUD
A$0.1356747
1 INXT 兑换 GBP
0.0682587
1 INXT 兑换 EUR
0.0817419
1 INXT 兑换 USD
$0.08427
1 INXT 兑换 MYR
RM0.3783723
1 INXT 兑换 TRY
2.9856861
1 INXT 兑换 JPY
¥13.306233
1 INXT 兑换 RUB
8.5609893
1 INXT 兑换 INR
7.2463773
1 INXT 兑换 IDR
Rp1,359.1933581
1 INXT 兑换 PHP
4.9281096
1 INXT 兑换 EGP
￡E.4.2598485
1 INXT 兑换 BRL
R$0.5098335
1 INXT 兑换 CAD
C$0.1213488
1 INXT 兑换 BDT
10.2792546
1 INXT 兑换 NGN
130.4482746
1 INXT 兑换 UAH
3.5722053
1 INXT 兑换 VES
Bs4.46631
1 INXT 兑换 PKR
Rs23.4995322
1 INXT 兑换 KZT
44.3057952
1 INXT 兑换 THB
฿2.9140566
1 INXT 兑换 TWD
NT$2.7775392
1 INXT 兑换 CHF
Fr0.0766857
1 INXT 兑换 HKD
HK$0.6556206
1 INXT 兑换 MAD
.د.م0.8477562