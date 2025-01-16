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Internet of Energy Network 价格 (IOEN)

USD

Internet of Energy Network (IOEN) 实时价格图表

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+9.40%(1D)

今天 Internet of Energy Network (IOEN) 的价格

今天 Internet of Energy Network (IOEN) 的实时价格为 0.0025788 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。IOEN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Internet of Energy Network 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.68K USD
- Internet of Energy Network 当天价格变化为 +9.50%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Internet of Energy Network (IOEN) 价格表现 USD

今天内，Internet of Energy Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00022365
在过去30天内，Internet of Energy Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003817384
在过去60天内，Internet of Energy Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000166868
在过去90天内，Internet of Energy Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000635141032801477

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00022365+9.50%
30天$ -0.0003817384-14.80%
60天$ +0.0000166868+0.65%
90天$ -0.0000635141032801477-2.40%

Internet of Energy Network (IOEN) 价格分析

Internet of Energy Network 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00235514
$ 0.00235514$ 0.00235514

$ 0.00256712
$ 0.00256712$ 0.00256712

$ 0.442968
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+0.65%

+9.50%

+8.59%

Internet of Energy Network (IOEN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 4.68K
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什么是Internet of Energy Network (IOEN)

$IOEN is an interconnected system of virtual microgrids that facilitates transactions within & between local energy ecosystems on Holochain

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Internet of Energy Network (IOEN) 资源

官网

大家还在问：关于 Internet of Energy Network (IOEN) 的其他问题

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IOEN 兑换为当地货币

1 IOEN 兑换 AUD
A$0.004151868
1 IOEN 兑换 GBP
0.002088828
1 IOEN 兑换 EUR
0.002501436
1 IOEN 兑换 USD
$0.0025788
1 IOEN 兑换 MYR
RM0.0116046
1 IOEN 兑换 TRY
0.091392672
1 IOEN 兑换 JPY
¥0.402473316
1 IOEN 兑换 RUB
0.264275424
1 IOEN 兑换 INR
0.223272504
1 IOEN 兑换 IDR
Rp42.275403072
1 IOEN 兑换 PHP
0.151014528
1 IOEN 兑换 EGP
￡E.0.129868368
1 IOEN 兑换 BRL
R$0.015498588
1 IOEN 兑换 CAD
C$0.003687684
1 IOEN 兑换 BDT
0.313530504
1 IOEN 兑换 NGN
4.01054976
1 IOEN 兑换 UAH
0.108773784
1 IOEN 兑换 VES
Bs0.1392552
1 IOEN 兑换 PKR
Rs0.719510988
1 IOEN 兑换 KZT
1.3680534
1 IOEN 兑换 THB
฿0.089200692
1 IOEN 兑换 TWD
NT$0.084894096
1 IOEN 兑换 CHF
Fr0.002346708
1 IOEN 兑换 HKD
HK$0.020063064
1 IOEN 兑换 MAD
.د.م0.02591694