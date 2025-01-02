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Internet Doge 价格 (IDOGE)

USD

Internet Doge (IDOGE) 实时价格图表

$1.75
$1.75$1.75
+8.40%(1D)

今天 Internet Doge (IDOGE) 的价格

今天 Internet Doge (IDOGE) 的实时价格为 1.75 USD。目前其市值为 $ 1.75M USD。IDOGE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Internet Doge 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 357.82 USD
- Internet Doge 当天价格变化为 +8.49%
- 其循环供应量为 1.00M USD

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Internet Doge (IDOGE) 价格表现 USD

今天内，Internet Doge 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.13702
在过去30天内，Internet Doge 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.5530694750
在过去60天内，Internet Doge 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.4633109250
在过去90天内，Internet Doge 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.13702+8.49%
30天$ -0.5530694750-31.60%
60天$ +0.4633109250+26.47%
90天$ 0--

Internet Doge (IDOGE) 价格分析

Internet Doge 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.6
$ 1.6$ 1.6

$ 1.78
$ 1.78$ 1.78

$ 2.84
$ 2.84$ 2.84

-0.77%

+8.49%

-1.43%

Internet Doge (IDOGE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

$ 357.82
$ 357.82$ 357.82

1.00M
1.00M 1.00M

什么是Internet Doge (IDOGE)

iDoge is a deflationary memecoin on the Internet Computer, with renounced liquidity, canister, and secure. By the ICP community, for the ICP community.

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Internet Doge (IDOGE) 资源

官网

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IDOGE 兑换为当地货币

1 IDOGE 兑换 AUD
A$2.8
1 IDOGE 兑换 GBP
1.4
1 IDOGE 兑换 EUR
1.68
1 IDOGE 兑换 USD
$1.75
1 IDOGE 兑换 MYR
RM7.8225
1 IDOGE 兑换 TRY
61.7925
1 IDOGE 兑换 JPY
¥275.1875
1 IDOGE 兑换 RUB
195.125
1 IDOGE 兑换 INR
150.045
1 IDOGE 兑换 IDR
Rp28,225.8025
1 IDOGE 兑换 PHP
101.36
1 IDOGE 兑换 EGP
￡E.88.83
1 IDOGE 兑换 BRL
R$11.1125
1 IDOGE 兑换 CAD
C$2.52
1 IDOGE 兑换 BDT
209.125
1 IDOGE 兑换 NGN
2,708.965
1 IDOGE 兑换 UAH
73.605
1 IDOGE 兑换 VES
Bs89.25
1 IDOGE 兑换 PKR
Rs487.4625
1 IDOGE 兑换 KZT
918.6275
1 IDOGE 兑换 THB
฿60.0075
1 IDOGE 兑换 TWD
NT$57.5575
1 IDOGE 兑换 CHF
Fr1.575
1 IDOGE 兑换 HKD
HK$13.5975
1 IDOGE 兑换 MAD
.د.م17.675