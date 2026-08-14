Internet Capital Memes 今日价格

Internet Capital Memes (ICM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.79%。当前 ICM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ICM。

Internet Capital Memes 目前市值在 $ 11,127.61 排名第 #-，流通供应量为 990.47M ICM。过去 24 小时内，ICM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00210979，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ICM 在过去一小时内波动了 -0.21%，过去7 天内波动了 -2.47%。过去一天，总交易量达到 --。

Internet Capital Memes（ICM）市场信息

市值 $ 11.13K$ 11.13K $ 11.13K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.13K$ 11.13K $ 11.13K 流通量 990.47M 990.47M 990.47M 总供应量 990,469,383.862771 990,469,383.862771 990,469,383.862771

Internet Capital Memes 的当前市值为 $ 11.13K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ICM 的流通量为 990.47M，总供应量是 990469383.862771，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.13K。