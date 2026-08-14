International Rebuilding Trust 今日价格

International Rebuilding Trust (IRT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 IRT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 IRT。

International Rebuilding Trust 目前市值在 $ 10,809.51 排名第 #-，流通供应量为 999.99M IRT。过去 24 小时内，IRT 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00707436，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，IRT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +9.56%。过去一天，总交易量达到 --。

International Rebuilding Trust（IRT）市场信息

市值 $ 10.81K$ 10.81K $ 10.81K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.81K$ 10.81K $ 10.81K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 总供应量 999,986,720.315952 999,986,720.315952 999,986,720.315952

International Rebuilding Trust 的当前市值为 $ 10.81K, 它过去 24 小时的交易量为 --。IRT 的流通量为 999.99M，总供应量是 999986720.315952，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.81K。