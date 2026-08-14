International Business Machines xStock 今日价格

International Business Machines xStock (IBMX) 今日实时价格为 $ 243.12，过去 24 小时内变化了 1.43%。当前 IBMX 兑 USD 的汇率为 $ 243.12 每 IBMX。

International Business Machines xStock 目前市值在 $ 1,014,218 排名第 #-，流通供应量为 4.17K IBMX。过去 24 小时内，IBMX 的交易价格在 $ 233.98（低点）和 $ 243.31（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 340.56，而历史最低价为 $ 201.03。

短期表现方面，IBMX 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 +3.79%。过去一天，总交易量达到 $ 1.46K。

International Business Machines xStock（IBMX）市场信息

市值 $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M 成交量（24H） $ 1.46K$ 1.46K $ 1.46K 完全稀释市值 $ 77.66M$ 77.66M $ 77.66M 流通量 4.17K 4.17K 4.17K 总供应量 319,434.4885567222 319,434.4885567222 319,434.4885567222

International Business Machines xStock 的当前市值为 $ 1.01M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.46K。IBMX 的流通量为 4.17K，总供应量是 319434.4885567222，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 77.66M。