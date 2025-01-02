IntentX 图标

IntentX 价格 (INTX)

USD

IntentX (INTX) 实时价格图表

$0.137956
$0.137956$0.137956
-4.20%(1D)

今天 IntentX (INTX) 的价格

今天 IntentX (INTX) 的实时价格为 0.138017 USD。目前其市值为 $ 6.83M USD。INTX 兑换 USD 的价格为实时更新。
IntentX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 81.34K USD
- IntentX 当天价格变化为 -4.24%
- 其循环供应量为 49.47M USD

在获取 MEXC 上从 INTX兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 INTX 价格信息的首选平台。

IntentX (INTX) 价格表现 USD

今天内，IntentX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0061209222083125
在过去30天内，IntentX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0125612446
在过去60天内，IntentX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0272945455
在过去90天内，IntentX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01380239172019182

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0061209222083125-4.24%
30天$ -0.0125612446-9.10%
60天$ -0.0272945455-19.77%
90天$ -0.01380239172019182-9.09%

IntentX (INTX) 价格分析

IntentX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.135878
$ 0.135878$ 0.135878

$ 0.144409
$ 0.144409$ 0.144409

$ 0.708214
$ 0.708214$ 0.708214

+0.12%

-4.24%

-7.95%

IntentX (INTX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 6.83M
$ 6.83M$ 6.83M

$ 81.34K
$ 81.34K$ 81.34K

49.47M
49.47M 49.47M

什么是IntentX (INTX)

IntentX is a next-generation intent-based OTC derivatives exchange offering perpetual futures trading. Trade over 274 Pairs with the deepest liquidity.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

IntentX (INTX) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 IntentX (INTX) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

INTX 兑换为当地货币

1 INTX 兑换 AUD
A$0.2208272
1 INTX 兑换 GBP
0.1104136
1 INTX 兑换 EUR
0.13249632
1 INTX 兑换 USD
$0.138017
1 INTX 兑换 MYR
RM0.61693599
1 INTX 兑换 TRY
4.87338027
1 INTX 兑换 JPY
¥21.70317325
1 INTX 兑换 RUB
15.3888955
1 INTX 兑换 INR
11.83357758
1 INTX 兑换 IDR
Rp2,226.08033351
1 INTX 兑换 PHP
7.99394464
1 INTX 兑换 EGP
￡E.7.00574292
1 INTX 兑换 BRL
R$0.87640795
1 INTX 兑换 CAD
C$0.19874448
1 INTX 兑换 BDT
16.4930315
1 INTX 兑换 NGN
213.64755566
1 INTX 兑换 UAH
5.80499502
1 INTX 兑换 VES
Bs7.038867
1 INTX 兑换 PKR
Rs38.44463535
1 INTX 兑换 KZT
72.44926381
1 INTX 兑换 THB
฿4.73260293
1 INTX 兑换 TWD
NT$4.53937913
1 INTX 兑换 CHF
Fr0.1242153
1 INTX 兑换 HKD
HK$1.07239209
1 INTX 兑换 MAD
.د.م1.3939717