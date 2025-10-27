InsurAce（INSUR）价格信息 (USD)

InsurAce（INSUR）当前实时价格为 $0.00225769。过去 24 小时内，INSUR 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。INSUR 的历史最高价为 $ 15.2，历史最低价为 $ 0.00032439。

从短期表现来看，INSUR 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -5.96%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

InsurAce（INSUR）市场信息

市值 $ 155.53K$ 155.53K $ 155.53K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 225.77K$ 225.77K $ 225.77K 流通量 68.89M 68.89M 68.89M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

InsurAce 的当前市值为 $ 155.53K, 它过去 24 小时的交易量为 --。INSUR 的流通量为 68.89M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 225.77K。