Instaclaw 今日价格

Instaclaw (INSTACLAW) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.71%。当前 INSTACLAW 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 INSTACLAW。

Instaclaw 目前市值在 $ 287,755 排名第 #-，流通供应量为 427.06M INSTACLAW。过去 24 小时内，INSTACLAW 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00262314，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，INSTACLAW 在过去一小时内波动了 +0.70%，过去7 天内波动了 -7.19%。过去一天，总交易量达到 $ 1.05K。

Instaclaw（INSTACLAW）市场信息

市值 $ 287.76K$ 287.76K $ 287.76K 成交量（24H） $ 1.05K$ 1.05K $ 1.05K 完全稀释市值 $ 673.80K$ 673.80K $ 673.80K 流通量 427.06M 427.06M 427.06M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Instaclaw 的当前市值为 $ 287.76K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.05K。INSTACLAW 的流通量为 427.06M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 673.80K。