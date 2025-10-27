Innovosens（ISENS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -1.84% 涨跌幅（1D） +18.20% 漲跌幅（7D） +41.84% 漲跌幅（7D） +41.84%

Innovosens（ISENS）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，ISENS 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。ISENS 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，ISENS 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.84%，过去 24 小时内变动为 +18.20%，过去 7 天内累计变动为 +41.84%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Innovosens（ISENS）市场信息

市值 $ 183.72K$ 183.72K $ 183.72K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 183.72K$ 183.72K $ 183.72K 流通量 991.88M 991.88M 991.88M 总供应量 991,877,774.8556691 991,877,774.8556691 991,877,774.8556691

Innovosens 的当前市值为 $ 183.72K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ISENS 的流通量为 991.88M，总供应量是 991877774.8556691，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 183.72K。