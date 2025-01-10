InnoviaTrust 价格 (INVA)
今天 InnoviaTrust (INVA) 的实时价格为 0.01256868 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。INVA 兑换 USD 的价格为实时更新。
InnoviaTrust 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.91K USD
- InnoviaTrust 当天价格变化为 -10.02%
- 其循环供应量为 0.00 USD
在获取 MEXC 上从 INVA兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 INVA 价格信息的首选平台。
今天内，InnoviaTrust 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00139991202465162。
在过去30天内，InnoviaTrust 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0059592699。
在过去60天内，InnoviaTrust 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0074578600。
在过去90天内，InnoviaTrust 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0060436152282833115。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00139991202465162
|-10.02%
|30天
|$ +0.0059592699
|+47.41%
|60天
|$ +0.0074578600
|+59.34%
|90天
|$ +0.0060436152282833115
|+92.62%
InnoviaTrust 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.77%
-10.02%
+35.43%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
At Innovia Trust, we’re dedicated to empowering users in the crypto space by providing essential tools and resources to evaluate the legitimacy of assets, projects, and information.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 INVA 兑换 AUD
A$0.0203612616
|1 INVA 兑换 GBP
￡0.0101806308
|1 INVA 兑换 EUR
€0.0121916196
|1 INVA 兑换 USD
$0.01256868
|1 INVA 兑换 MYR
RM0.0564333732
|1 INVA 兑换 TRY
₺0.4450569588
|1 INVA 兑换 JPY
¥1.983966138
|1 INVA 兑换 RUB
₽1.2847704696
|1 INVA 兑换 INR
₹1.0819119744
|1 INVA 兑换 IDR
Rp202.7206167804
|1 INVA 兑换 PHP
₱0.7363989612
|1 INVA 兑换 EGP
￡E.0.6354724608
|1 INVA 兑换 BRL
R$0.0765432612
|1 INVA 兑换 CAD
C$0.0179732124
|1 INVA 兑换 BDT
৳1.5331275864
|1 INVA 兑换 NGN
₦19.4862300984
|1 INVA 兑换 UAH
₴0.5314037904
|1 INVA 兑换 VES
Bs0.66614004
|1 INVA 兑换 PKR
Rs3.5000003196
|1 INVA 兑换 KZT
₸6.632492436
|1 INVA 兑换 THB
฿0.4358818224
|1 INVA 兑换 TWD
NT$0.4151435004
|1 INVA 兑换 CHF
Fr0.0114374988
|1 INVA 兑换 HKD
HK$0.0977843304
|1 INVA 兑换 MAD
.د.م0.1261895472