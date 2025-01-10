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Innova 价格 (INN)

USD

Innova (INN) 实时价格图表

$0.00203808
$0.00203808$0.00203808
-0.30%(1D)

今天 Innova (INN) 的价格

今天 Innova (INN) 的实时价格为 0.00202513 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。INN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Innova 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.68 USD
- Innova 当天价格变化为 -0.95%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Innova (INN) 价格表现 USD

今天内，Innova 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Innova 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0012908784
在过去60天内，Innova 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0007791918
在过去90天内，Innova 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000702922378784014

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.95%
30天$ -0.0012908784-63.74%
60天$ +0.0007791918+38.48%
90天$ -0.0000702922378784014-3.35%

Innova (INN) 价格分析

Innova 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0020066
$ 0.0020066$ 0.0020066

$ 0.00210719
$ 0.00210719$ 0.00210719

$ 16.72
$ 16.72$ 16.72

+0.14%

-0.95%

-4.83%

Innova (INN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.68
$ 6.68$ 6.68

0.00
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什么是Innova (INN)

Innova coin is targeted at bringing a coin with a service, our team is providing a vps service alongside innova and its website plugin as to promote its use and bridge more users to crypto by offering an everyday development solution.

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Innova (INN) 资源

官网

大家还在问：关于 Innova (INN) 的其他问题

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INN 兑换为当地货币

1 INN 兑换 AUD
A$0.0032807106
1 INN 兑换 GBP
0.0016403553
1 INN 兑换 EUR
0.0019643761
1 INN 兑换 USD
$0.00202513
1 INN 兑换 MYR
RM0.0090928337
1 INN 兑换 TRY
0.0717098533
1 INN 兑换 JPY
¥0.3196667705
1 INN 兑换 RUB
0.2070087886
1 INN 兑换 INR
0.1743231904
1 INN 兑换 IDR
Rp32.6633825239
1 INN 兑换 PHP
0.1186523667
1 INN 兑换 EGP
￡E.0.1023905728
1 INN 兑换 BRL
R$0.0123330417
1 INN 兑换 CAD
C$0.0028959359
1 INN 兑换 BDT
0.2470253574
1 INN 兑换 NGN
3.1397210494
1 INN 兑换 UAH
0.0856224964
1 INN 兑换 VES
Bs0.10733189
1 INN 兑换 PKR
Rs0.5639379511
1 INN 兑换 KZT
1.068661101
1 INN 兑换 THB
฿0.0702315084
1 INN 兑换 TWD
NT$0.0668900439
1 INN 兑换 CHF
Fr0.0018428683
1 INN 兑换 HKD
HK$0.0157555114
1 INN 兑换 MAD
.د.م0.0203323052