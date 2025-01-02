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INN 价格 (BLOCK INN)

USD

INN (BLOCK INN) 实时价格图表

$0.01088567
$0.01088567$0.01088567
+9.90%(1D)

今天 INN (BLOCK INN) 的价格

今天 INN (BLOCK INN) 的实时价格为 0.01088567 USD。目前其市值为 $ 1.20M USD。BLOCK INN 兑换 USD 的价格为实时更新。
INN 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.96K USD
- INN 当天价格变化为 +9.92%
- 其循环供应量为 110.00M USD

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INN (BLOCK INN) 价格表现 USD

今天内，INN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00098221
在过去30天内，INN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0035343049
在过去60天内，INN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，INN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00098221+9.92%
30天$ -0.0035343049-32.46%
60天$ 0--
90天$ 0--

INN (BLOCK INN) 价格分析

INN 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00990345
$ 0.00990345$ 0.00990345

$ 0.01093916
$ 0.01093916$ 0.01093916

$ 0.025923
$ 0.025923$ 0.025923

+1.81%

+9.92%

-9.92%

INN (BLOCK INN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

$ 3.96K
$ 3.96K$ 3.96K

110.00M
110.00M 110.00M

什么是INN (BLOCK INN)

Block Inn is a blockchain-based platform designed for the real estate rental market, focusing on security, transparency, and crypto payments. It offers short-term rentals, tokenized property investments, and fractional ownership, allowing users to buy "Blocks" of a property and trade them flexibly. Block Inn's smart contracts enable transparent transactions, immutable reviews, and decentralized dispute resolution. Additionally, it includes plans for real-world asset data sales, compliance measures, and community governance, aiming to redefine rental transactions and property investments within Dubai’s dynamic real estate landscape.

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INN (BLOCK INN) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 INN (BLOCK INN) 的其他问题

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BLOCK INN 兑换为当地货币

1 BLOCK INN 兑换 AUD
A$0.017417072
1 BLOCK INN 兑换 GBP
0.008708536
1 BLOCK INN 兑换 EUR
0.0104502432
1 BLOCK INN 兑换 USD
$0.01088567
1 BLOCK INN 兑换 MYR
RM0.0486589449
1 BLOCK INN 兑换 TRY
0.3843730077
1 BLOCK INN 兑换 JPY
¥1.7117716075
1 BLOCK INN 兑换 RUB
1.213752205
1 BLOCK INN 兑换 INR
0.9333373458
1 BLOCK INN 兑换 IDR
Rp175.5752980001
1 BLOCK INN 兑换 PHP
0.6304980064
1 BLOCK INN 兑换 EGP
￡E.0.5525566092
1 BLOCK INN 兑换 BRL
R$0.0691240045
1 BLOCK INN 兑换 CAD
C$0.0156753648
1 BLOCK INN 兑换 BDT
1.300837565
1 BLOCK INN 兑换 NGN
16.8507994466
1 BLOCK INN 兑换 UAH
0.4578512802
1 BLOCK INN 兑换 VES
Bs0.55516917
1 BLOCK INN 兑换 PKR
Rs3.0322033785
1 BLOCK INN 兑换 KZT
5.7142147531
1 BLOCK INN 兑换 THB
฿0.3732696243
1 BLOCK INN 兑换 TWD
NT$0.3580296863
1 BLOCK INN 兑换 CHF
Fr0.009797103
1 BLOCK INN 兑换 HKD
HK$0.0845816559
1 BLOCK INN 兑换 MAD
.د.م0.109945267