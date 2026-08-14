INMU 今日价格

INMU (INMU) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 7.67%。当前 INMU 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 INMU。

INMU 目前市值在 $ 27,831 排名第 #-，流通供应量为 964.95M INMU。过去 24 小时内，INMU 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00184125，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，INMU 在过去一小时内波动了 -0.21%，过去7 天内波动了 -49.00%。过去一天，总交易量达到 --。

INMU（INMU）市场信息

市值 $ 27.83K$ 27.83K $ 27.83K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 27.83K$ 27.83K $ 27.83K 流通量 964.95M 964.95M 964.95M 总供应量 964,945,314.23461 964,945,314.23461 964,945,314.23461

INMU 的当前市值为 $ 27.83K, 它过去 24 小时的交易量为 --。INMU 的流通量为 964.95M，总供应量是 964945314.23461，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 27.83K。