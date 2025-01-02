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Injex Finance 价格 (INJX)

USD

Injex Finance (INJX) 实时价格图表

$0.0062922
$0.0062922$0.0062922
+24.50%(1D)

今天 Injex Finance (INJX) 的价格

今天 Injex Finance (INJX) 的实时价格为 0.0062922 USD。目前其市值为 $ 3.38M USD。INJX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Injex Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 427.16 USD
- Injex Finance 当天价格变化为 +24.55%
- 其循环供应量为 537.11M USD

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Injex Finance (INJX) 价格表现 USD

今天内，Injex Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00124039
在过去30天内，Injex Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0035024260
在过去60天内，Injex Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0030765762
在过去90天内，Injex Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00124039+24.55%
30天$ -0.0035024260-55.66%
60天$ -0.0030765762-48.89%
90天$ 0--

Injex Finance (INJX) 价格分析

Injex Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0050504
$ 0.0050504$ 0.0050504

$ 0.00624776
$ 0.00624776$ 0.00624776

$ 0.01813466
$ 0.01813466$ 0.01813466

+1.69%

+24.55%

-9.14%

Injex Finance (INJX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.38M
$ 3.38M$ 3.38M

$ 427.16
$ 427.16$ 427.16

537.11M
537.11M 537.11M

什么是Injex Finance (INJX)

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Injex Finance (INJX) 资源

白皮书
官网

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INJX 兑换为当地货币

1 INJX 兑换 AUD
A$0.01006752
1 INJX 兑换 GBP
0.00503376
1 INJX 兑换 EUR
0.006040512
1 INJX 兑换 USD
$0.0062922
1 INJX 兑换 MYR
RM0.028126134
1 INJX 兑换 TRY
0.222177582
1 INJX 兑换 JPY
¥0.98944845
1 INJX 兑换 RUB
0.7015803
1 INJX 兑换 INR
0.539493228
1 INJX 兑换 IDR
Rp101.487082566
1 INJX 兑换 PHP
0.364444224
1 INJX 兑换 EGP
￡E.0.319392072
1 INJX 兑换 BRL
R$0.03995547
1 INJX 兑换 CAD
C$0.009060768
1 INJX 兑换 BDT
0.7519179
1 INJX 兑换 NGN
9.740199756
1 INJX 兑换 UAH
0.264649932
1 INJX 兑换 VES
Bs0.3209022
1 INJX 兑换 PKR
Rs1.75269231
1 INJX 兑换 KZT
3.302964546
1 INJX 兑换 THB
฿0.215759538
1 INJX 兑换 TWD
NT$0.206950458
1 INJX 兑换 CHF
Fr0.00566298
1 INJX 兑换 HKD
HK$0.048890394
1 INJX 兑换 MAD
.د.م0.06355122