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Injective Quants 价格 (QUNT)

USD

Injective Quants (QUNT) 实时价格图表

$0.0103252
$0.0103252$0.0103252
+16.00%(1D)

今天 Injective Quants (QUNT) 的价格

今天 Injective Quants (QUNT) 的实时价格为 0.0103252 USD。目前其市值为 $ 6.25M USD。QUNT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Injective Quants 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 32.78K USD
- Injective Quants 当天价格变化为 +16.03%
- 其循环供应量为 604.89M USD

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Injective Quants (QUNT) 价格表现 USD

今天内，Injective Quants 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00142655
在过去30天内，Injective Quants 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0041841107
在过去60天内，Injective Quants 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0032428324
在过去90天内，Injective Quants 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.001625597447415218

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00142655+16.03%
30天$ -0.0041841107-40.52%
60天$ +0.0032428324+31.41%
90天$ +0.001625597447415218+18.69%

Injective Quants (QUNT) 价格分析

Injective Quants 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00889777
$ 0.00889777$ 0.00889777

$ 0.0103582
$ 0.0103582$ 0.0103582

$ 0.0313927
$ 0.0313927$ 0.0313927

+0.10%

+16.03%

-4.64%

Injective Quants (QUNT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 6.25M
$ 6.25M$ 6.25M

$ 32.78K
$ 32.78K$ 32.78K

604.89M
604.89M 604.89M

什么是Injective Quants (QUNT)

$QUNT will sit on faces.

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Injective Quants (QUNT) 资源

官网

大家还在问：关于 Injective Quants (QUNT) 的其他问题

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QUNT 兑换为当地货币

1 QUNT 兑换 AUD
A$0.01652032
1 QUNT 兑换 GBP
0.00826016
1 QUNT 兑换 EUR
0.009912192
1 QUNT 兑换 USD
$0.0103252
1 QUNT 兑换 MYR
RM0.046153644
1 QUNT 兑换 TRY
0.364582812
1 QUNT 兑换 JPY
¥1.6236377
1 QUNT 兑换 RUB
1.1512598
1 QUNT 兑换 INR
0.885282648
1 QUNT 兑换 IDR
Rp166.535460556
1 QUNT 兑换 PHP
0.598035584
1 QUNT 兑换 EGP
￡E.0.524107152
1 QUNT 兑换 BRL
R$0.06556502
1 QUNT 兑换 CAD
C$0.014868288
1 QUNT 兑换 BDT
1.2338614
1 QUNT 兑换 NGN
15.983203096
1 QUNT 兑换 UAH
0.434277912
1 QUNT 兑换 VES
Bs0.5265852
1 QUNT 兑换 PKR
Rs2.87608446
1 QUNT 兑换 KZT
5.420007236
1 QUNT 兑换 THB
฿0.354051108
1 QUNT 兑换 TWD
NT$0.339595828
1 QUNT 兑换 CHF
Fr0.00929268
1 QUNT 兑换 HKD
HK$0.080226804
1 QUNT 兑换 MAD
.د.م0.10428452