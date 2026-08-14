Infraxa 今日价格

Infraxa (INFRA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.57%。当前 INFRA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 INFRA。

Infraxa 目前市值在 $ 268,707 排名第 #-，流通供应量为 999.97M INFRA。过去 24 小时内，INFRA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00450112，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，INFRA 在过去一小时内波动了 +0.05%，过去7 天内波动了 +3.19%。过去一天，总交易量达到 $ 169.16。

Infraxa（INFRA）市场信息

市值 $ 268.71K$ 268.71K $ 268.71K 成交量（24H） $ 169.16$ 169.16 $ 169.16 完全稀释市值 $ 268.71K$ 268.71K $ 268.71K 流通量 999.97M 999.97M 999.97M 总供应量 999,972,693.6669774 999,972,693.6669774 999,972,693.6669774

Infraxa 的当前市值为 $ 268.71K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 169.16。INFRA 的流通量为 999.97M，总供应量是 999972693.6669774，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 268.71K。