Infrared BGT 价格 (IBGT)
今天 Infrared BGT (IBGT) 的实时价格为 7.49 USD。目前其市值为 $ 16.18M USD。IBGT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Infrared BGT 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 790.26K USD
- Infrared BGT 当天价格变化为 -12.80%
- 其循环供应量为 2.16M USD
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今天内，Infrared BGT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.100743638271008。
在过去30天内，Infrared BGT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Infrared BGT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Infrared BGT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -1.100743638271008
|-12.80%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Infrared BGT 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.32%
-12.80%
-23.12%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 IBGT 兑换 AUD
A$11.8342
|1 IBGT 兑换 GBP
￡5.7673
|1 IBGT 兑换 EUR
€6.8908
|1 IBGT 兑换 USD
$7.49
|1 IBGT 兑换 MYR
RM33.0309
|1 IBGT 兑换 TRY
₺273.0854
|1 IBGT 兑换 JPY
¥1,108.9694
|1 IBGT 兑换 RUB
₽666.7598
|1 IBGT 兑换 INR
₹652.6786
|1 IBGT 兑换 IDR
Rp122,786.8656
|1 IBGT 兑换 PHP
₱428.428
|1 IBGT 兑换 EGP
￡E.379.4434
|1 IBGT 兑换 BRL
R$43.2922
|1 IBGT 兑换 CAD
C$10.7107
|1 IBGT 兑换 BDT
৳911.0087
|1 IBGT 兑换 NGN
₦11,348.4735
|1 IBGT 兑换 UAH
₴309.0374
|1 IBGT 兑换 VES
Bs479.36
|1 IBGT 兑换 PKR
Rs2,099.7466
|1 IBGT 兑换 KZT
₸3,678.7135
|1 IBGT 兑换 THB
฿252.7126
|1 IBGT 兑换 TWD
NT$245.9716
|1 IBGT 兑换 CHF
Fr6.5912
|1 IBGT 兑换 HKD
HK$58.1973
|1 IBGT 兑换 MAD
.د.م72.8777
|1 IBGT 兑换 MXN
$152.047