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Infrared BGT 价格 (IBGT)

USD

Infrared BGT (IBGT) 实时价格图表

$7.49
$7.49$7.49
-12.90%(1D)

今天 Infrared BGT (IBGT) 的价格

今天 Infrared BGT (IBGT) 的实时价格为 7.49 USD。目前其市值为 $ 16.18M USD。IBGT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Infrared BGT 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 790.26K USD
- Infrared BGT 当天价格变化为 -12.80%
- 其循环供应量为 2.16M USD

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Infrared BGT (IBGT) 价格表现 USD

今天内，Infrared BGT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.100743638271008
在过去30天内，Infrared BGT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Infrared BGT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Infrared BGT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -1.100743638271008-12.80%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Infrared BGT (IBGT) 价格分析

Infrared BGT 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 7.37
$ 7.37$ 7.37

$ 8.67
$ 8.67$ 8.67

$ 10.71
$ 10.71$ 10.71

+0.32%

-12.80%

-23.12%

Infrared BGT (IBGT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 16.18M
$ 16.18M$ 16.18M

$ 790.26K
$ 790.26K$ 790.26K

2.16M
2.16M 2.16M

什么是Infrared BGT (IBGT)

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Infrared BGT (IBGT) 资源

官网

大家还在问：关于 Infrared BGT (IBGT) 的其他问题

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IBGT 兑换为当地货币

1 IBGT 兑换 AUD
A$11.8342
1 IBGT 兑换 GBP
5.7673
1 IBGT 兑换 EUR
6.8908
1 IBGT 兑换 USD
$7.49
1 IBGT 兑换 MYR
RM33.0309
1 IBGT 兑换 TRY
273.0854
1 IBGT 兑换 JPY
¥1,108.9694
1 IBGT 兑换 RUB
666.7598
1 IBGT 兑换 INR
652.6786
1 IBGT 兑换 IDR
Rp122,786.8656
1 IBGT 兑换 PHP
428.428
1 IBGT 兑换 EGP
￡E.379.4434
1 IBGT 兑换 BRL
R$43.2922
1 IBGT 兑换 CAD
C$10.7107
1 IBGT 兑换 BDT
911.0087
1 IBGT 兑换 NGN
11,348.4735
1 IBGT 兑换 UAH
309.0374
1 IBGT 兑换 VES
Bs479.36
1 IBGT 兑换 PKR
Rs2,099.7466
1 IBGT 兑换 KZT
3,678.7135
1 IBGT 兑换 THB
฿252.7126
1 IBGT 兑换 TWD
NT$245.9716
1 IBGT 兑换 CHF
Fr6.5912
1 IBGT 兑换 HKD
HK$58.1973
1 IBGT 兑换 MAD
.د.م72.8777
1 IBGT 兑换 MXN
$152.047