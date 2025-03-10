今天 Infrared Bera (IBERA) 的价格

今天 Infrared Bera (IBERA) 的实时价格为 5.43 USD。目前其市值为 $ 367.29M USD。IBERA 兑换 USD 的价格为实时更新。

Infrared Bera 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 21.95K USD

- Infrared Bera 当天价格变化为 -12.31%

- 其循环供应量为 67.52M USD

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