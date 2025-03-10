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Infrared Bera 价格 (IBERA)

USD

Infrared Bera (IBERA) 实时价格图表

$5.43
$5.43$5.43
-12.30%(1D)

今天 Infrared Bera (IBERA) 的价格

今天 Infrared Bera (IBERA) 的实时价格为 5.43 USD。目前其市值为 $ 367.29M USD。IBERA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Infrared Bera 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 21.95K USD
- Infrared Bera 当天价格变化为 -12.31%
- 其循环供应量为 67.52M USD

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Infrared Bera (IBERA) 价格表现 USD

今天内，Infrared Bera 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.763155518523695
在过去30天内，Infrared Bera 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Infrared Bera 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Infrared Bera 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.763155518523695-12.31%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Infrared Bera (IBERA) 价格分析

Infrared Bera 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 5.41
$ 5.41$ 5.41

$ 6.21
$ 6.21$ 6.21

$ 7.98
$ 7.98$ 7.98

+0.03%

-12.31%

--

Infrared Bera (IBERA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 367.29M
$ 367.29M$ 367.29M

$ 21.95K
$ 21.95K$ 21.95K

67.52M
67.52M 67.52M

什么是Infrared Bera (IBERA)

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Infrared Bera (IBERA) 资源

官网

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$5.43
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1 IBERA 兑换 IDR
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1 IBERA 兑换 EGP
￡E.275.0838
1 IBERA 兑换 BRL
R$31.3854
1 IBERA 兑换 CAD
C$7.7649
1 IBERA 兑换 BDT
660.4509
1 IBERA 兑换 NGN
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224.0418
1 IBERA 兑换 VES
Bs347.52
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Rs1,522.2462
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