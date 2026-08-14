Infinity Rising 今日价格

Infinity Rising (RISE) 今日实时价格为 $ 0.00148362，过去 24 小时内变化了 0.50%。当前 RISE 兑 USD 的汇率为 $ 0.00148362 每 RISE。

Infinity Rising 目前市值在 $ 4,435,110 排名第 #-，流通供应量为 1.08B RISE。过去 24 小时内，RISE 的交易价格在 $ 0.00146647（低点）和 $ 0.00149612（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00941953，而历史最低价为 $ 0.00139351。

短期表现方面，RISE 在过去一小时内波动了 -0.05%，过去7 天内波动了 -8.37%。过去一天，总交易量达到 $ 5.19K。

Infinity Rising（RISE）市场信息

市值 $ 4.44M$ 4.44M $ 4.44M 成交量（24H） $ 5.19K$ 5.19K $ 5.19K 完全稀释市值 $ 4.45M$ 4.45M $ 4.45M 流通量 1.08B 1.08B 1.08B 总供应量 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Infinity Rising 的当前市值为 $ 4.44M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.19K。RISE 的流通量为 1.08B，总供应量是 3000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.45M。