Infinite Trading Protocol（ITP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.02018536 $ 0.02018536 $ 0.02018536 24H最低价 $ 0.02149521 $ 0.02149521 $ 0.02149521 24H最高价 24H最低价 $ 0.02018536$ 0.02018536 $ 0.02018536 24H最高价 $ 0.02149521$ 0.02149521 $ 0.02149521 历史最高 $ 0.02969891$ 0.02969891 $ 0.02969891 最低价 $ 0.01241365$ 0.01241365 $ 0.01241365 涨跌幅（1H） -0.01% 涨跌幅（1D） +4.99% 漲跌幅（7D） +2.87% 漲跌幅（7D） +2.87%

Infinite Trading Protocol（ITP）当前实时价格为 $0.02126527。过去 24 小时内，ITP 的交易价格在 $ 0.02018536 至 $ 0.02149521 之间波动，市场活跃度显著。ITP 的历史最高价为 $ 0.02969891，历史最低价为 $ 0.01241365。

从短期表现来看，ITP 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.01%，过去 24 小时内变动为 +4.99%，过去 7 天内累计变动为 +2.87%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Infinite Trading Protocol（ITP）市场信息

市值 $ 100.36K$ 100.36K $ 100.36K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 14.03M$ 14.03M $ 14.03M 流通量 4.72M 4.72M 4.72M 总供应量 660,146,957.2169611 660,146,957.2169611 660,146,957.2169611

Infinite Trading Protocol 的当前市值为 $ 100.36K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ITP 的流通量为 4.72M，总供应量是 660146957.2169611，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.03M。