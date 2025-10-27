Infinitar Governance Token（IGT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00300462 $ 0.00300462 $ 0.00300462 24H最低价 $ 0.00306906 $ 0.00306906 $ 0.00306906 24H最高价 24H最低价 $ 0.00300462$ 0.00300462 $ 0.00300462 24H最高价 $ 0.00306906$ 0.00306906 $ 0.00306906 历史最高 $ 0.680328$ 0.680328 $ 0.680328 最低价 $ 0.00274739$ 0.00274739 $ 0.00274739 涨跌幅（1H） +0.13% 涨跌幅（1D） -1.19% 漲跌幅（7D） -6.58% 漲跌幅（7D） -6.58%

Infinitar Governance Token（IGT）当前实时价格为 $0.00301895。过去 24 小时内，IGT 的交易价格在 $ 0.00300462 至 $ 0.00306906 之间波动，市场活跃度显著。IGT 的历史最高价为 $ 0.680328，历史最低价为 $ 0.00274739。

从短期表现来看，IGT 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.13%，过去 24 小时内变动为 -1.19%，过去 7 天内累计变动为 -6.58%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Infinitar Governance Token（IGT）市场信息

市值 $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 3.02M$ 3.02M $ 3.02M 流通量 468.53M 468.53M 468.53M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Infinitar Governance Token 的当前市值为 $ 1.41M, 它过去 24 小时的交易量为 --。IGT 的流通量为 468.53M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.02M。