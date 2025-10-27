InfiniFi USD（IUSD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.99813 $ 0.99813 $ 0.99813 24H最低价 $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24H最高价 24H最低价 $ 0.99813$ 0.99813 $ 0.99813 24H最高价 $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 历史最高 $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 最低价 $ 0.903172$ 0.903172 $ 0.903172 涨跌幅（1H） -0.00% 涨跌幅（1D） +0.01% 漲跌幅（7D） +0.04% 漲跌幅（7D） +0.04%

InfiniFi USD（IUSD）当前实时价格为 $0.999896。过去 24 小时内，IUSD 的交易价格在 $ 0.99813 至 $ 1.0 之间波动，市场活跃度显著。IUSD 的历史最高价为 $ 1.11，历史最低价为 $ 0.903172。

从短期表现来看，IUSD 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.00%，过去 24 小时内变动为 +0.01%，过去 7 天内累计变动为 +0.04%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

InfiniFi USD（IUSD）市场信息

市值 $ 160.30M$ 160.30M $ 160.30M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 160.30M$ 160.30M $ 160.30M 流通量 160.32M 160.32M 160.32M 总供应量 160,315,950.1648391 160,315,950.1648391 160,315,950.1648391

InfiniFi USD 的当前市值为 $ 160.30M, 它过去 24 小时的交易量为 --。IUSD 的流通量为 160.32M，总供应量是 160315950.1648391，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 160.30M。