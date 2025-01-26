Infinet 价格 (INFI)
今天 Infinet (INFI) 的实时价格为 0.00007369 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。INFI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Infinet 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 149.25 USD
- Infinet 当天价格变化为 -1.46%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Infinet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Infinet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000081701。
在过去60天内，Infinet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000144011。
在过去90天内，Infinet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00001107696840734529。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-1.46%
|30天
|$ -0.0000081701
|-11.08%
|60天
|$ -0.0000144011
|-19.54%
|90天
|$ -0.00001107696840734529
|-13.06%
Infinet 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.46%
-1.46%
-15.09%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Infinet is a next-generation decentralized network designed to provide seamless connectivity for IoT devices and 5G services. Leveraging the power of Ethereum Layer 1 for security and zk-Rollups Layer 2 for scalability, Infinet offers a highly efficient, privacy-focused, and community-driven platform for global connectivity. With integrated multi-protocol support and the Infinet OMNI device at its core, Infinet bridges the gap between IoT, 5G, and decentralized technology, bringing infinite possibilities to the world.
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|1 INFI 兑换 AUD
A$0.0001164302
|1 INFI 兑换 GBP
￡0.000058952
|1 INFI 兑换 EUR
€0.0000700055
|1 INFI 兑换 USD
$0.00007369
|1 INFI 兑换 MYR
RM0.0003220253
|1 INFI 兑换 TRY
₺0.0026263116
|1 INFI 兑换 JPY
¥0.0114978507
|1 INFI 兑换 RUB
₽0.0072002499
|1 INFI 兑换 INR
₹0.0063506042
|1 INFI 兑换 IDR
Rp1.1885482207
|1 INFI 兑换 PHP
₱0.0042924425
|1 INFI 兑换 EGP
￡E.0.0037051332
|1 INFI 兑换 BRL
R$0.0004355079
|1 INFI 兑换 CAD
C$0.0001053767
|1 INFI 兑换 BDT
৳0.0089695468
|1 INFI 兑换 NGN
₦0.1147817547
|1 INFI 兑换 UAH
₴0.0030890848
|1 INFI 兑换 VES
Bs0.00412664
|1 INFI 兑换 PKR
Rs0.0204976104
|1 INFI 兑换 KZT
₸0.0381021514
|1 INFI 兑换 THB
฿0.0024722995
|1 INFI 兑换 TWD
NT$0.0024126106
|1 INFI 兑换 CHF
Fr0.000066321
|1 INFI 兑换 HKD
HK$0.0005733082
|1 INFI 兑换 MAD
.د.م0.0007339524