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Infinaeon 价格 (INF)

USD

Infinaeon (INF) 实时价格图表

$0.00444506
$0.00444506$0.00444506
+1.00%(1D)

今天 Infinaeon (INF) 的价格

今天 Infinaeon (INF) 的实时价格为 0.00444506 USD。目前其市值为 $ 1.23M USD。INF 兑换 USD 的价格为实时更新。
Infinaeon 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Infinaeon 当天价格变化为 +1.06%
- 其循环供应量为 276.56M USD

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Infinaeon (INF) 价格表现 USD

今天内，Infinaeon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Infinaeon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0026707960
在过去60天内，Infinaeon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Infinaeon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+1.06%
30天$ -0.0026707960-60.08%
60天$ 0--
90天$ 0--

Infinaeon (INF) 价格分析

Infinaeon 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00412238
$ 0.00412238$ 0.00412238

$ 0.00474591
$ 0.00474591$ 0.00474591

$ 0.01577099
$ 0.01577099$ 0.01577099

-0.00%

+1.06%

-34.67%

Infinaeon (INF) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

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276.56M
276.56M 276.56M

什么是Infinaeon (INF)

Infinaeon: The Infinitely Smarter Blockchain. The new iteration of Defi is here. Changing the way we view blockchains forever. Infinaeon is an innovative Layer 2 blockchain built on Ethereum, utilizing Ethereum as its native gas currency, similar to Base and Arbitrum. This cutting-edge platform introduces a unique mechanism that sets it apart from other chains: a dynamic allocation of gas fees to a smart contract for multiple purposes. The most important being the underlying asset of the chain will always appreciate in value.

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Infinaeon (INF) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Infinaeon (INF) 的其他问题

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INF 兑换为当地货币

1 INF 兑换 VND
116.9717539
1 INF 兑换 AUD
A$0.0068453924
1 INF 兑换 GBP
0.0032893444
1 INF 兑换 EUR
0.0038672022
1 INF 兑换 USD
$0.00444506
1 INF 兑换 MYR
RM0.0188470544
1 INF 兑换 TRY
0.174024099
1 INF 兑换 JPY
¥0.636088086
1 INF 兑换 RUB
0.3505818822
1 INF 兑换 INR
0.3804082348
1 INF 兑换 IDR
Rp72.8698244064
1 INF 兑换 KRW
6.1226700946
1 INF 兑换 PHP
0.2475009408
1 INF 兑换 EGP
￡E.0.2207861302
1 INF 兑换 BRL
R$0.0252034902
1 INF 兑换 CAD
C$0.0060897322
1 INF 兑换 BDT
0.5433641344
1 INF 兑换 NGN
7.0332850862
1 INF 兑换 UAH
0.184692243
1 INF 兑换 VES
Bs0.42672576
1 INF 兑换 PKR
Rs1.2503509274
1 INF 兑换 KZT
2.2771597874
1 INF 兑换 THB
฿0.1447756042
1 INF 兑换 TWD
NT$0.1333962506
1 INF 兑换 AED
د.إ0.0163133702
1 INF 兑换 CHF
Fr0.0036449492
1 INF 兑换 HKD
HK$0.0348492704
1 INF 兑换 MAD
.د.م0.0408501014
1 INF 兑换 MXN
$0.0854785038