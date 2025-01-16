IndiGG 价格 (INDI)
今天 IndiGG (INDI) 的实时价格为 0.00290192 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。INDI 兑换 USD 的价格为实时更新。
IndiGG 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 88.68 USD
- IndiGG 当天价格变化为 +107.32%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，IndiGG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0015022。
在过去30天内，IndiGG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0008357338。
在过去60天内，IndiGG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0016792720。
在过去90天内，IndiGG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.001446889819563411。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0015022
|+107.32%
|30天
|$ +0.0008357338
|+28.80%
|60天
|$ +0.0016792720
|+57.87%
|90天
|$ +0.001446889819563411
|+99.44%
IndiGG 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.27%
+107.32%
-12.03%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
IndiGG is a Sub-DAO of Yield Guild Games (YGG) being built in association with Polygon to create a Play-to-Earn gaming hub within India. IndiGG is building a platform where gamers will discover the future of gaming and embark on a journey into virtual worlds to create economic opportunities for all participants.
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|1 INDI 兑换 AUD
A$0.0046720912
|1 INDI 兑换 GBP
￡0.0023505552
|1 INDI 兑换 EUR
€0.0028148624
|1 INDI 兑换 USD
$0.00290192
|1 INDI 兑换 MYR
RM0.01305864
|1 INDI 兑换 TRY
₺0.1028440448
|1 INDI 兑换 JPY
¥0.4529026544
|1 INDI 兑换 RUB
₽0.2973887616
|1 INDI 兑换 INR
₹0.2512482336
|1 INDI 兑换 IDR
Rp47.5724514048
|1 INDI 兑换 PHP
₱0.1699364352
|1 INDI 兑换 EGP
￡E.0.1461406912
|1 INDI 兑换 BRL
R$0.0174405392
|1 INDI 兑换 CAD
C$0.0041497456
|1 INDI 兑换 BDT
৳0.3528154336
|1 INDI 兑换 NGN
₦4.513065984
|1 INDI 兑换 UAH
₴0.1224029856
|1 INDI 兑换 VES
Bs0.15670368
|1 INDI 兑换 PKR
Rs0.8096646992
|1 INDI 兑换 KZT
₸1.53946856
|1 INDI 兑换 THB
฿0.1003774128
|1 INDI 兑换 TWD
NT$0.0955312064
|1 INDI 兑换 CHF
Fr0.0026407472
|1 INDI 兑换 HKD
HK$0.0225769376
|1 INDI 兑换 MAD
.د.م0.029164296