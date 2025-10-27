Indexy（I）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00006897 $ 0.00006897 $ 0.00006897 24H最低价 $ 0.00008665 $ 0.00008665 $ 0.00008665 24H最高价 24H最低价 $ 0.00006897$ 0.00006897 $ 0.00006897 24H最高价 $ 0.00008665$ 0.00008665 $ 0.00008665 历史最高 $ 0.00017086$ 0.00017086 $ 0.00017086 最低价 $ 0.00001906$ 0.00001906 $ 0.00001906 涨跌幅（1H） -1.11% 涨跌幅（1D） +0.84% 漲跌幅（7D） +53.12% 漲跌幅（7D） +53.12%

Indexy（I）当前实时价格为 $0.00007195。过去 24 小时内，I 的交易价格在 $ 0.00006897 至 $ 0.00008665 之间波动，市场活跃度显著。I 的历史最高价为 $ 0.00017086，历史最低价为 $ 0.00001906。

从短期表现来看，I 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.11%，过去 24 小时内变动为 +0.84%，过去 7 天内累计变动为 +53.12%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Indexy（I）市场信息

市值 $ 7.19M$ 7.19M $ 7.19M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 7.19M$ 7.19M $ 7.19M 流通量 100.00B 100.00B 100.00B 总供应量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Indexy 的当前市值为 $ 7.19M, 它过去 24 小时的交易量为 --。I 的流通量为 100.00B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.19M。