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Index Coop Ethereum 2x Index 价格 (ETH2X)

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Index Coop Ethereum 2x Index (ETH2X) 实时价格图表

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+9.60%(1D)

今天 Index Coop Ethereum 2x Index (ETH2X) 的价格

今天 Index Coop Ethereum 2x Index (ETH2X) 的实时价格为 60.6 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ETH2X 兑换 USD 的价格为实时更新。
Index Coop Ethereum 2x Index 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 240.61K USD
- Index Coop Ethereum 2x Index 当天价格变化为 +9.70%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Index Coop Ethereum 2x Index (ETH2X) 价格表现 USD

今天内，Index Coop Ethereum 2x Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +5.36
在过去30天内，Index Coop Ethereum 2x Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -19.1048408400
在过去60天内，Index Coop Ethereum 2x Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +3.7384988400
在过去90天内，Index Coop Ethereum 2x Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +18.18493308442533

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +5.36+9.70%
30天$ -19.1048408400-31.52%
60天$ +3.7384988400+6.17%
90天$ +18.18493308442533+42.87%

Index Coop Ethereum 2x Index (ETH2X) 价格分析

Index Coop Ethereum 2x Index 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 55.25
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$ 64.35
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$ 113.05
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+0.67%

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Index Coop Ethereum 2x Index (ETH2X) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 240.61K
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什么是Index Coop Ethereum 2x Index (ETH2X)

Index Coop Ethereum 2x Index (ETH2x) provides 2x leveraged exposure to ETH on Ethereum mainnet. ETH2x represents an over-collateralized debt position in Aave V3 that enables amplified exposure ETH by tracking a target leverage ratio of 2.0x and rebalancing as prices change.

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Index Coop Ethereum 2x Index (ETH2X) 资源

白皮书
官网

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