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Increment 价格 (INCR)

USD

Increment (INCR) 实时价格图表

$0.00451063
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0.00%(1D)

今天 Increment (INCR) 的价格

今天 Increment (INCR) 的实时价格为 0.00451063 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。INCR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Increment 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 56.84 USD
- Increment 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Increment (INCR) 价格表现 USD

今天内，Increment 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Increment 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0012793869
在过去60天内，Increment 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0013015043
在过去90天内，Increment 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0012793869-28.36%
60天$ -0.0013015043-28.85%
90天$ 0--

Increment (INCR) 价格分析

Increment 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 0
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$ 0.393567
$ 0.393567$ 0.393567

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-28.36%

Increment (INCR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.84
$ 56.84$ 56.84

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什么是Increment (INCR)

A decentralized AMM liquidity protocol for perpetual swaps, featuring automatically concentrated liquidity, dynamic fees and parametrizable pools.

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Increment (INCR) 资源

官网

大家还在问：关于 Increment (INCR) 的其他问题

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INCR 兑换为当地货币

1 INCR 兑换 AUD
A$0.0072621143
1 INCR 兑换 GBP
0.0036987166
1 INCR 兑换 EUR
0.0043753111
1 INCR 兑换 USD
$0.00451063
1 INCR 兑换 MYR
RM0.020297835
1 INCR 兑换 TRY
0.1598116209
1 INCR 兑换 JPY
¥0.7048761501
1 INCR 兑换 RUB
0.4622944687
1 INCR 兑换 INR
0.3905303454
1 INCR 兑换 IDR
Rp73.9447422672
1 INCR 兑换 PHP
0.2640973865
1 INCR 兑换 EGP
￡E.0.227335752
1 INCR 兑换 BRL
R$0.027514843
1 INCR 兑换 CAD
C$0.0064953072
1 INCR 兑换 BDT
0.548041545
1 INCR 兑换 NGN
7.0258926069
1 INCR 兑换 UAH
0.1899426293
1 INCR 兑换 VES
Bs0.24357402
1 INCR 兑换 PKR
Rs1.2574734314
1 INCR 兑换 KZT
2.3941521914
1 INCR 兑换 THB
฿0.1551205657
1 INCR 兑换 TWD
NT$0.1483546207
1 INCR 兑换 CHF
Fr0.0041046733
1 INCR 兑换 HKD
HK$0.0350927014
1 INCR 兑换 MAD
.د.م0.0452867252