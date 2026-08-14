IncomRWA 今日价格

IncomRWA (IRWA) 今日实时价格为 $ 0.02323533，过去 24 小时内变化了 3.98%。当前 IRWA 兑 USD 的汇率为 $ 0.02323533 每 IRWA。

IncomRWA 目前市值在 $ 1,758,301 排名第 #-，流通供应量为 69.96M IRWA。过去 24 小时内，IRWA 的交易价格在 $ 0.02234189（低点）和 $ 0.02271521（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03152589，而历史最低价为 $ 0.01401945。

短期表现方面，IRWA 在过去一小时内波动了 +2.67%，过去7 天内波动了 -7.28%。过去一天，总交易量达到 $ 2.29K。

IncomRWA（IRWA）市场信息

市值 $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M 成交量（24H） $ 2.29K$ 2.29K $ 2.29K 完全稀释市值 $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M 流通量 69.96M 69.96M 69.96M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

IncomRWA 的当前市值为 $ 1.76M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.29K。IRWA 的流通量为 69.96M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.32M。