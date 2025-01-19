Inception Restaked stETH Symbiotic 价格 (INWSTETHS)
今天 Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) 的实时价格为 3,836.42 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。INWSTETHS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Inception Restaked stETH Symbiotic 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 335.21 USD
- Inception Restaked stETH Symbiotic 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Inception Restaked stETH Symbiotic 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Inception Restaked stETH Symbiotic 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Inception Restaked stETH Symbiotic 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Inception Restaked stETH Symbiotic 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
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|30天
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Inception Restaked stETH Symbiotic 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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-2.91%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
InceptionLRT is a decentralized protocol designed to optimize the potential of restaking through a secure and modular framework. The platform allows users to make their digital assets more capital-efficient by enabling restaking across multiple networks. With increased liquidity, advanced customization, and a comprehensive reward structure powered by Inception LRTs, the platform unlocks new opportunities for yield optimization and long-term growth."
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|1 INWSTETHS 兑换 AUD
A$6,176.6362
|1 INWSTETHS 兑换 GBP
￡3,145.8644
|1 INWSTETHS 兑换 EUR
€3,721.3274
|1 INWSTETHS 兑换 USD
$3,836.42
|1 INWSTETHS 兑换 MYR
RM17,263.89
|1 INWSTETHS 兑换 TRY
₺135,924.3606
|1 INWSTETHS 兑换 JPY
¥599,517.3534
|1 INWSTETHS 兑换 RUB
₽393,194.6858
|1 INWSTETHS 兑换 INR
₹332,157.2436
|1 INWSTETHS 兑换 IDR
Rp62,892,121.0848
|1 INWSTETHS 兑换 PHP
₱224,622.391
|1 INWSTETHS 兑换 EGP
￡E.193,355.568
|1 INWSTETHS 兑换 BRL
R$23,402.162
|1 INWSTETHS 兑换 CAD
C$5,524.4448
|1 INWSTETHS 兑换 BDT
৳466,125.03
|1 INWSTETHS 兑换 NGN
₦5,975,722.8846
|1 INWSTETHS 兑换 UAH
₴161,551.6462
|1 INWSTETHS 兑换 VES
Bs207,166.68
|1 INWSTETHS 兑换 PKR
Rs1,069,517.1676
|1 INWSTETHS 兑换 KZT
₸2,036,295.0076
|1 INWSTETHS 兑换 THB
฿131,934.4838
|1 INWSTETHS 兑换 TWD
NT$126,179.8538
|1 INWSTETHS 兑换 CHF
Fr3,491.1422
|1 INWSTETHS 兑换 HKD
HK$29,847.3476
|1 INWSTETHS 兑换 MAD
.د.م38,517.6568