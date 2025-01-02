Inception Restaked ETH 价格 (INETH)
今天 Inception Restaked ETH (INETH) 的实时价格为 3,522.2 USD。目前其市值为 $ 1.13M USD。INETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Inception Restaked ETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.68K USD
- Inception Restaked ETH 当天价格变化为 +3.06%
- 其循环供应量为 320.84 USD
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今天内，Inception Restaked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +104.49。
在过去30天内，Inception Restaked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -117.9214949000。
在过去60天内，Inception Restaked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,471.5240881000。
在过去90天内，Inception Restaked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,111.6173361073777。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +104.49
|+3.06%
|30天
|$ -117.9214949000
|-3.34%
|60天
|$ +1,471.5240881000
|+41.78%
|90天
|$ +1,111.6173361073777
|+46.11%
Inception Restaked ETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.14%
+3.06%
+3.40%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
InceptionLRT v2 is a pioneering DeFi platform that provides a full solution for liquid restaking. InceptionLRT v2 is designed to streamline and improve the restaking process by combining Isolated and Native Liquid Restaking, a diverse array of Liquid Restaking Tokens (LRTs), and cutting-edge blockchain technology, resulting in a robust ecosystem targeted for today's Defi users.
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|1 INETH 兑换 AUD
A$5,635.52
|1 INETH 兑换 GBP
￡2,817.76
|1 INETH 兑换 EUR
€3,381.312
|1 INETH 兑换 USD
$3,522.2
|1 INETH 兑换 MYR
RM15,744.234
|1 INETH 兑换 TRY
₺124,368.882
|1 INETH 兑换 JPY
¥553,513.73
|1 INETH 兑换 RUB
₽392,690.078
|1 INETH 兑换 INR
₹301,993.428
|1 INETH 兑换 IDR
Rp56,809,669.466
|1 INETH 兑换 PHP
₱204,005.824
|1 INETH 兑换 EGP
￡E.178,892.538
|1 INETH 兑换 BRL
R$22,365.97
|1 INETH 兑换 CAD
C$5,071.968
|1 INETH 兑换 BDT
৳420,902.9
|1 INETH 兑换 NGN
₦5,452,295.156
|1 INETH 兑换 UAH
₴148,143.732
|1 INETH 兑换 VES
Bs179,632.2
|1 INETH 兑换 PKR
Rs981,108.81
|1 INETH 兑换 KZT
₸1,848,908.446
|1 INETH 兑换 THB
฿120,705.794
|1 INETH 兑换 TWD
NT$115,809.936
|1 INETH 兑换 CHF
Fr3,169.98
|1 INETH 兑换 HKD
HK$27,367.494
|1 INETH 兑换 MAD
.د.م35,574.22