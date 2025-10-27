INC Reward Service（IRS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +0.63% 涨跌幅（1D） -9.41% 漲跌幅（7D） -21.30%

INC Reward Service（IRS）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，IRS 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。IRS 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，IRS 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.63%，过去 24 小时内变动为 -9.41%，过去 7 天内累计变动为 -21.30%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

INC Reward Service（IRS）市场信息

市值 $ 828.89K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 828.89K 流通量 1.56T 总供应量 1,555,369,000,000.0

INC Reward Service 的当前市值为 $ 828.89K, 它过去 24 小时的交易量为 --。IRS 的流通量为 1.56T，总供应量是 1555369000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 828.89K。