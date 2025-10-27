in real life coin（IRLCOIN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00322377$ 0.00322377 $ 0.00322377 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +12.68% 涨跌幅（1D） +45.07% 漲跌幅（7D） +43.04% 漲跌幅（7D） +43.04%

in real life coin（IRLCOIN）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，IRLCOIN 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。IRLCOIN 的历史最高价为 $ 0.00322377，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，IRLCOIN 在过去 1 小时内的价格变动为 +12.68%，过去 24 小时内变动为 +45.07%，过去 7 天内累计变动为 +43.04%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

in real life coin（IRLCOIN）市场信息

市值 $ 498.58K$ 498.58K $ 498.58K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 498.58K$ 498.58K $ 498.58K 流通量 999.89M 999.89M 999.89M 总供应量 999,892,913.980498 999,892,913.980498 999,892,913.980498

in real life coin 的当前市值为 $ 498.58K, 它过去 24 小时的交易量为 --。IRLCOIN 的流通量为 999.89M，总供应量是 999892913.980498，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 498.58K。