IMOV 价格 (IMT)
今天 IMOV (IMT) 的实时价格为 0.00250828 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。IMT 兑换 USD 的价格为实时更新。
IMOV 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.70 USD
- IMOV 当天价格变化为 +1.49%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，IMOV 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，IMOV 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001310307。
在过去60天内，IMOV 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000241201。
在过去90天内，IMOV 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000180967617994303。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+1.49%
|30天
|$ -0.0001310307
|-5.22%
|60天
|$ +0.0000241201
|+0.96%
|90天
|$ -0.0000180967617994303
|-0.71%
IMOV 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
+1.49%
+0.36%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
IMOV is an inclusive fitness app for people of all abilities that lets you earn cryptocurrency while you walk and get healthy, we aim to nudge millions toward a healthier lifestyle and connect them to Web 3.0. IMOV Metaverse Mission: Motivating the world user community to exercise more and earn more passive income based on health data, That gives a reason for the users to walk more often and use less vehicles which will reduce the carbon foot print.
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|1 IMT 兑换 AUD
A$0.0040383308
|1 IMT 兑换 GBP
￡0.0020317068
|1 IMT 兑换 EUR
€0.0024330316
|1 IMT 兑换 USD
$0.00250828
|1 IMT 兑换 MYR
RM0.01128726
|1 IMT 兑换 TRY
₺0.0888934432
|1 IMT 兑换 JPY
¥0.3914672596
|1 IMT 兑换 RUB
₽0.2570485344
|1 IMT 兑换 INR
₹0.2171668824
|1 IMT 兑换 IDR
Rp41.1193376832
|1 IMT 兑换 PHP
₱0.1468848768
|1 IMT 兑换 EGP
￡E.0.1263169808
|1 IMT 兑换 BRL
R$0.0150747628
|1 IMT 兑换 CAD
C$0.0035868404
|1 IMT 兑换 BDT
৳0.3049566824
|1 IMT 兑换 NGN
₦3.900877056
|1 IMT 兑换 UAH
₴0.1057992504
|1 IMT 兑换 VES
Bs0.13544712
|1 IMT 兑换 PKR
Rs0.6998352028
|1 IMT 兑换 KZT
₸1.33064254
|1 IMT 兑换 THB
฿0.0867614052
|1 IMT 兑换 TWD
NT$0.0825725776
|1 IMT 兑换 CHF
Fr0.0022825348
|1 IMT 兑换 HKD
HK$0.0195144184
|1 IMT 兑换 MAD
.د.م0.025208214