IMGN Labs 今日价格

IMGN Labs (IMGN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.24%。当前 IMGN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 IMGN。

IMGN Labs 目前市值在 $ 664,280 排名第 #-，流通供应量为 1.00B IMGN。过去 24 小时内，IMGN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00793828，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，IMGN 在过去一小时内波动了 +0.05%，过去7 天内波动了 -2.72%。过去一天，总交易量达到 $ 4.20。

IMGN Labs（IMGN）市场信息

市值 $ 664.28K$ 664.28K $ 664.28K 成交量（24H） $ 4.20$ 4.20 $ 4.20 完全稀释市值 $ 664.28K$ 664.28K $ 664.28K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

IMGN Labs 的当前市值为 $ 664.28K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.20。IMGN 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 664.28K。