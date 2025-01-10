IMAYC 价格 (IMAYC)
今天 IMAYC (IMAYC) 的实时价格为 0.816124 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。IMAYC 兑换 USD 的价格为实时更新。
IMAYC 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 9.99 USD
- IMAYC 当天价格变化为 -2.27%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，IMAYC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0189897530744734。
在过去30天内，IMAYC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2249183879。
在过去60天内，IMAYC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.4074864693。
在过去90天内，IMAYC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0189897530744734
|-2.27%
|30天
|$ -0.2249183879
|-27.55%
|60天
|$ +0.4074864693
|+49.93%
|90天
|$ 0
|--
IMAYC 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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-2.27%
-22.99%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 IMAYC 兑换 AUD
A$1.32212088
|1 IMAYC 兑换 GBP
￡0.66106044
|1 IMAYC 兑换 EUR
€0.79164028
|1 IMAYC 兑换 USD
$0.816124
|1 IMAYC 兑换 MYR
RM3.66439676
|1 IMAYC 兑换 TRY
₺28.89895084
|1 IMAYC 兑换 JPY
¥128.8251734
|1 IMAYC 兑换 RUB
₽83.42419528
|1 IMAYC 兑换 INR
₹70.25195392
|1 IMAYC 兑换 IDR
Rp13,163.28847972
|1 IMAYC 兑换 PHP
₱47.81670516
|1 IMAYC 兑换 EGP
￡E.41.26322944
|1 IMAYC 兑换 BRL
R$4.97019516
|1 IMAYC 兑换 CAD
C$1.16705732
|1 IMAYC 兑换 BDT
৳99.55080552
|1 IMAYC 兑换 NGN
₦1,265.30232712
|1 IMAYC 兑换 UAH
₴34.50572272
|1 IMAYC 兑换 VES
Bs43.254572
|1 IMAYC 兑换 PKR
Rs227.26605028
|1 IMAYC 兑换 KZT
₸430.6686348
|1 IMAYC 兑换 THB
฿28.30318032
|1 IMAYC 兑换 TWD
NT$26.95657572
|1 IMAYC 兑换 CHF
Fr0.74267284
|1 IMAYC 兑换 HKD
HK$6.34944472
|1 IMAYC 兑换 MAD
.د.م8.19388496