Imagen Network（IMAGE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00165148 $ 0.00165148 $ 0.00165148 24H最低价 $ 0.00196511 $ 0.00196511 $ 0.00196511 24H最高价 24H最低价 $ 0.00165148$ 0.00165148 $ 0.00165148 24H最高价 $ 0.00196511$ 0.00196511 $ 0.00196511 历史最高 $ 0.03800209$ 0.03800209 $ 0.03800209 最低价 $ 0.00103394$ 0.00103394 $ 0.00103394 涨跌幅（1H） -0.01% 涨跌幅（1D） +7.82% 漲跌幅（7D） -12.97% 漲跌幅（7D） -12.97%

Imagen Network（IMAGE）当前实时价格为 $0.00178068。过去 24 小时内，IMAGE 的交易价格在 $ 0.00165148 至 $ 0.00196511 之间波动，市场活跃度显著。IMAGE 的历史最高价为 $ 0.03800209，历史最低价为 $ 0.00103394。

从短期表现来看，IMAGE 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.01%，过去 24 小时内变动为 +7.82%，过去 7 天内累计变动为 -12.97%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Imagen Network（IMAGE）市场信息

市值 $ 8.89M$ 8.89M $ 8.89M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 8.89M$ 8.89M $ 8.89M 流通量 5.00B 5.00B 5.00B 总供应量 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Imagen Network 的当前市值为 $ 8.89M, 它过去 24 小时的交易量为 --。IMAGE 的流通量为 5.00B，总供应量是 5000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.89M。