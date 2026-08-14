Illusion of Life 今日价格

Illusion of Life (SPARK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.96%。当前 SPARK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SPARK。

Illusion of Life 目前市值在 $ 126,547 排名第 #-，流通供应量为 999.57M SPARK。过去 24 小时内，SPARK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.064331，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SPARK 在过去一小时内波动了 -0.66%，过去7 天内波动了 -11.67%。过去一天，总交易量达到 $ 29.69K。

Illusion of Life（SPARK）市场信息

市值 $ 126.55K$ 126.55K $ 126.55K 成交量（24H） $ 29.69K$ 29.69K $ 29.69K 完全稀释市值 $ 126.55K$ 126.55K $ 126.55K 流通量 999.57M 999.57M 999.57M 总供应量 999,573,975.408611 999,573,975.408611 999,573,975.408611

Illusion of Life 的当前市值为 $ 126.55K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 29.69K。SPARK 的流通量为 999.57M，总供应量是 999573975.408611，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 126.55K。