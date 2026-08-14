IGRA 今日价格

IGRA (IGRA) 今日实时价格为 $ 0.00696791，过去 24 小时内变化了 0.69%。当前 IGRA 兑 USD 的汇率为 $ 0.00696791 每 IGRA。

IGRA 目前市值在 $ 367,949 排名第 #-，流通供应量为 52.81M IGRA。过去 24 小时内，IGRA 的交易价格在 $ 0.00671369（低点）和 $ 0.00708431（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00799582，而历史最低价为 $ 0.00368711。

短期表现方面，IGRA 在过去一小时内波动了 -0.93%，过去7 天内波动了 +5.49%。过去一天，总交易量达到 $ 1.19K。

IGRA（IGRA）市场信息

市值 $ 367.95K$ 367.95K $ 367.95K 成交量（24H） $ 1.19K$ 1.19K $ 1.19K 完全稀释市值 $ 7.47M$ 7.47M $ 7.47M 流通量 52.81M 52.81M 52.81M 总供应量 1,072,351,533.564814 1,072,351,533.564814 1,072,351,533.564814

IGRA 的当前市值为 $ 367.95K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.19K。IGRA 的流通量为 52.81M，总供应量是 1072351533.564814，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.47M。