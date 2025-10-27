Iggy The Iguana（IGGY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00013674 至 $ 0.00014249
24H最低价 $ 0.00013674
24H最高价 $ 0.00014249
历史最高 $ 0.00110577
最低价 $ 0.00013673
涨跌幅（1H） --
涨跌幅（1D） +3.11%
漲跌幅（7D） -2.74%

Iggy The Iguana（IGGY）当前实时价格为 $0.00014186。过去 24 小时内，IGGY 的交易价格在 $ 0.00013674 至 $ 0.00014249 之间波动，市场活跃度显著。IGGY 的历史最高价为 $ 0.00110577，历史最低价为 $ 0.00013673。

从短期表现来看，IGGY 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +3.11%，过去 7 天内累计变动为 -2.74%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Iggy The Iguana（IGGY）市场信息

市值 $ 141.86K
成交量（24H） --
完全稀释市值 $ 141.86K
流通量 1.00B
总供应量 1,000,000,000.0

Iggy The Iguana 的当前市值为 $ 141.86K, 它过去 24 小时的交易量为 --。IGGY 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 141.86K。